Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin de bağımsız basın olduğunu kaydeden Çabuk, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır.

İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakârca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz.

Ülkemizin ve Çorum’umuzun sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan şehrimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretleri için teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımız ile kutlarız.” (Haber Merkezi)

