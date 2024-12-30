İçişleri Bakanlığının da katılımıyla Yeşilay tarafından hazırlanan "Bağımsızlık seferberliği bilgi paketi" kamu spotuyla, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, bu konuda çocuklar, gençler, risk altındaki bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Televizyonlarda yayımlanmak üzere hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun "www.rtuk.gov.tr" internet adresinde yer alan "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümüne de eklendi.

Editör: AA AJANS