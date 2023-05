Çorum ile Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin kardeş şehir olması sebebi ile bu ülkeye giden Çorum heyetinin ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Bağcı, henüz vatan muharabesinin devam ettiği bir dönemde Fuzuli ile kardeşlik beyanını ilan eden ilk şehrin Çorum olduğunu hatırlatarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorumlu Büyükelçi Bağcı, “Karabağ Zaferi’nin ikinci yıl dönümünün hemen arifesinde biz buradayız. Türkiye, vatan muharebesinde, Karabağ’ın haklı davasında, dünyanın her tarafında, her ortamda, her platformda Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu beyan etmiştir. Vatan muharebesinde de bu desteği ilk dakikadan itibaren göstermiştir. Ve 30 yıllık işgali 44 günde zafere dönüştürmesine şahit olmuştur. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan’ın yanındadır. Başımızı ne tarafa çevirsek Türkiye’nin emeğini görürüz, Türk şirketlerini görürüz, böyle de olmaya devam edecektir. Bundan sonra da Türk şirketleri, Türkiye kamu ve özel sektör tecrübesi ile akademik tecrübesiyle, bilgi birikimi ile donanımı ile Azerbaycan’ın emrindedir.” dedi.

Doç. Dr. Bağcı, Azerbaycan’da Çorum Belediyesi heyetine eşlik eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e de teşekkür etti.

Öte yandan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyelerinden oluşan Çorum heyeti Azerbaycan gezisinin son gününde de bazı ziyaretlerde bulundu.

Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı ile birlikte MÜSİAD Azerbaycan Şubesi’ni ziyaret eden Çorum heyeti Ermenilerin 27 yıl önce Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi dualarla anarak Ana Feryadı Anıtı'nı da ziyaret etti.

Çorum heyeti 150'nin üzerinde askeri teçhizat ile 300'ün üzerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait imha edilen ve etkisiz hale getirilen ağır ve zırhlı aracın sergilendiği Askeri Ganimetler Parkı'nı da gezdi. Heyetin son durağı ise Büyükelçi Bağcı ve Rektör Öztürk’ün de katılımı ile Suraxanı İcra Hakimiyyeti Başçısı Aziz Azivov oldu.



