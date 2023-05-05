Tahtasız, Çorum’un da, Çorum esnafının da Millet İttifakı iktidarında hakkını alacağını vurguladı.

Tahtasız, Kuyumcular Çarşısı, Eski Ankara Caddesi, Nurettinbey Caddesi ve Sobacılar Arastası civarında esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Tahtasız, “Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen Tahtasız, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye, oylara sahip çıkılmasını istedi.

Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Tahtasız, kendisinin de bir esnaf ve iş insanı olarak yıllardır aynı sorunları yaşadığını, sorunları ve çözüm önerilerini çok iyi bildiklerini, Millet İttifakı iktidarında kuracakları Esnaf Bakanlığı ile sorunları tek elden ve kalıcı olarak çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Millet İttifakı iktidarında alacakları tedbirler, hayata geçirecekleri projelerle esnafın sırtındaki yükleri hafifleteceklerini, esnafa rahat bir nefes aldıracaklarını bildiren Tahtasız, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ülkemizi, cennet vatanımızı esnafımızla el ele büyüteceğiz, geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; CHP Belediye Meclis Üyesi H. Gazi Uysal, İl Başkan Yardımcıları; Osman Soylu, Kenan Sır, Burhan Erdem ile bazı partililer eşlik etti.

(Haber Merkezi)