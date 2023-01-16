Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler(kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği 13-15 Ocak tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. 60 sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’u kızlarda ve erkeklerde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsil etti. Mehmet Can Töremiş, Uygar Tetikel, Haşim Kılıç, Furkan Yedekçi ve Caner Aynalı’dan oluşan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Çorum temsilcisi 16-19 Şubat tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Öte yandan Beren Aşkar, Tuana Eken, Tuana Kayar, Rana Kayar, Afra Güngör ve İrem Kökez’den oluşan kız takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

