Alanya’ya Çorum’dan sanatsal esintiler taşıyan ressam-heykeltıraş Mustafa Oktay, 29 Temmuz 2020 tarihinde böbrek yetmezliğinden kaybettiğimiz babası, matbaacı Nizamettin Oktay’ın yakın dostu Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek, demir balık heykeli armağan etti.

Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Oktay, geçtiğimiz Şubat ayında açtığı heykel sergisi ile Alanya’da büyük ses getirmiş ve sanat dünyasında sempati toplamıştı. Alanya’da yaşayan ÇORUM HABER’in sevilen köşe yazarı İsmail Haboğlu da, Mustafa Oktay’ın atölyesinde amatörce heykel çalışmaları yapıyor. (Taner ŞİMŞEK)