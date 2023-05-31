Emekli öğretmen Suade Öztürk'ün eşi, Dr. Erkal Öztürk ve öğretmen Umut Akkaya’nın babaları, Hüseyin Akkaya ile eczacı Meral Öztürk'ün kayınbabası, emekli öğretmen Sultan Özcan'ın ağabeyi, Kenan Özcan'ın kayınbiraderi, Çorum merkez Hamdiköy’den eski gazetecilerden Azmi Öztürk vefat etti.

Öztürk’ün cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme Erkanı”nın ardından Hamdiköy’de toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.