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“Sürgün” niteliğindeki tayin ile ilgili bir açıklama yapan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, “Yılladır ilimizde Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü görevinde bulunan Aziz Önal, isteği dışında Denizli ili Bekilli ilçesine tayin edilmiştir. Bu tayin işlemi bir sürgündür ve kabul edilemez. Çalışma hayatı başarılarla dolu olan hemşehrimiz Aziz Önal, ilimiz kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan bir kamu çalışanıdır. Takdir edersiniz ki bunun sebebi de insan ayrımı gözetmeksizin işini özveriyle ve severek yapmasından dolayıdır” dedi.

“YAPILAN İŞLEMDEN GERİ DÖNÜLMELİ”

Yıllardır görevini layıkıyla yerine getiren Aziz Önal’ın birçok il müdürü ve vali ile beraber çalıştığını ve herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamadığını kaydeden Özdel, “Ne var ki şimdiki il müdürü ve vali göreve gelene kadar. Bu sürgün niteliğindeki tayin işlemi Aziz Önal’ın başarılı çalışma hayatını, kişiliğini, statüsünü ayrıca Çorum kamuoyunu hiçe saymaktır ve onlara yapılan büyük bir haksızlıktır. Bu yanlış işlemden derhal geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ VALİLİK

ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Çorum halkının Aziz Önal’a sahip çıkacağını, onu yalnız bırakmayacağını ve bu haksızlığın karşısında duracağını ifade eden Özdel, “Bu sebeple tüm halkımızı, Aziz müdüre yapılan bu haksızlığın karşısında durmaya davet ediyoruz. Aziz müdürün yanında olduğumuzu yetkililere duyurmak için 24 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de valilik ek bina önünde yapacağımız basın açıklamamıza tüm Çorum halkını bekliyoruz” dedi.