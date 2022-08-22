Görüşmede Merve Taşkaya İHH’nın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. İHH olarak Çorum Valiliği ile ortak yürütülen “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” projesi hakkında bilgi veren Taşkaya, mazlum coğrafyaların durumu ve özellikle Mescid-i Aksa’ya sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

Azime Çiftçi, ayrıca Çorum İHH’nın kadınlara yönelik 15 günde bir düzenlediği “Sahabe İklimi” dersine de katıldı.

Çorum İHH Ofisi çalışma alanlarının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

(Haber Merkezi)

