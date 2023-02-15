Vali Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenerek tedavi altına alınan hastaları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınları ile bir süre görüşüp sohbet ederek acılarını paylaşan Azime Çiftçi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, devletimizin tüm imkanları ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

BİLGİ ALDI

Azime Çiftçi hastane ziyaretinde, depremden etkilenerek tedavileri devam eden vatandaşlarımızın sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.



(Aliye ÖNCEL)

