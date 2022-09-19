Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğan 65 yaşındaki gazeteci Kamran Mirza daha önce 15 adet kitap yazdığını belirterek 16’ncı kitabının tanıtımı için ülkemize geldiğini vurguladı.

Daha önce “Bir Millet İki Devlet”, “Biz Bir Milletiz”, “Turan Birliği” “Yeni Türkiye’nin Mimarı: Recep Tayyip Erdoğan” gibi kitapları bulunduğunu açıklayan Kamran Mirza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisi nedeni ile onlarca şiiri de onun için yazdığını ve kitaplarına koyduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Erdoğan ile buluşma imkanı bulduğunu dile getirerek yeniden buluşarak kitaplarını hediye etmek istediğini anlatan Mirza; “Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye’de değil dünyada önemli bir lider. Türkiye’nin 2003’te bu yana güzelleşmesi, anaların ağlamaması, şehitleri olmaması Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Türk dünyası Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçimleri kazanmasını istiyor” dedi.

Mirza, Türk milletinin Başbakan Erdoğan’a sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Bugün birlik beraberlik kurmalıyız. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan demeliyiz” ifadelerini kullandı.

Mirza kitaplarının tanıtımı için bugüne kadar Çorum dahil 12 kenti gezdiğini ve 2023 Haziran ayına kadar tüm ülkeye tanıtım yapmak istediğini de vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

