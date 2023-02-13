Depremin ilk anından itibaren tüm unsurları ile anavatan Türkiye’ye yardıma koşan kardeş Azerbaycan’ın 3. yardım kafilesinin, deprem bölgesine intikal sırasında tırlardan birinde meydana gelen arıza nedeni ile Çorum’da kısa süreli mecburi mola verdi.

Arıza yapan tır servise çekilirken, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu bir araç ile yardım tırları güvenlik açısından Çorum Emniyet Müdürlüğü karşısındaki park alanına çekildi.

Çorum’da mecburi konaklama yapan arama kurtarma ekibi ve tır sürücülerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası arıza yapan tırın tamirinin ardından Batum üzerinden giriş yaparak deprem bilgesine intikal eden Azerbaycan yardım kafilesi, trafik ekiplerinin eskortluğunda Çorum’dan uğurlandılar.

Arıza yapan tırı tamir eden servisin yapılan tamir işlemleri karşılığında ücret almadığı öğrenildi.