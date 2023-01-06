Rektör Vileyev beraberinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi Uluslararası İş Birliği ve Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Koordinatörü Aynura Ismayılova ve Rektör Müşaviri Fariz Mehmedov ile birlikte Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile görüşen heyet daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile de biraraya gelerek bir dizi görüşmede bulundu.

Heyet, Belediye Başkan Yardımcıları Turan Candan ve Lemzi Çöplü ile de biraraya geldi. Azerbaycan heyetinin ziyaretleri karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

