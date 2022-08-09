22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ve vakıf yöneticileriyle görüşen Ayvazoğlu, idrak edilen Muharrem ayının tekrarının ebediyen yaşamasının en büyük dileği olduğunu belirterek, son günlerde cemevlerine ve Alevi dedelerine yapılan her türlü saldırıyı kınadığını söyledi.

Ülkenin birlik ve bütünlüğüne ve kardeşliğe yapılan bu tezgahları boşa çıkarmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “ Kerbela şehitlerinin, Hz. Hüseyin’in ruhu şad olsun. Ülkemizde laik, demokratik bir rejimde yaşamak, cumhuriyetimizin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ölümsüz armağanıdır. Bunu unutmayalım” dedi. (Haber Merkezi)