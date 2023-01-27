Merhum Çimento Fabrikası Sendika Başkanı Etem Karabay’ın hanımı, kuyumcu Aydın Karabay, Yalçın Karabay, emekli öğretmen Yüksel Arga, Gülser Özdemir, Gülseren Tokatlı ve Sahibe Çakıcıoğlu’nun anneleri Aysel Rahime Karabay (87) tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Aysel Rahime Karabay’ın cenazesi yarın (28 Ocak 2023 Cumartesi günü) Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

