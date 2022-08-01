Çorum’un tanınmış firmalarından Kubatoğlu Tarım Ticaret ortaklarından Naki ve Turgay Özkubat’ın anneleri Aysel Özkubat, hayatını kaybetti.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Kubatoğlu Tarım Ticaret ortaklarından Naki Özkubat ile kardeşi Turgay Özkubat’ın annesi Aysel Özkubat (84), uzun süredir tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki akşama hayatını gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi dün saat 16.00'da Özel Elitpark Hastanesi'nden alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Özkubat ailesi ile birlikte Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Bilgihan KİRİŞÇİ)