ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, şu anda ortağı İsmail Köse ile birlikte İzmir Serefihisar’da Hisar Matbaacılık’ın sahibi olan Ayşe Uncu, kuruluş yıldönümümüz 17 Eylül’ü çiçek göndererek kutladı.

Ayşe Uncu’nun mesajı şöyle:

“Sevgili Mehmet ağabeyimin meslekteki 53. yılını; uzun yıllar bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğum, özlemle andığım, dostluklar biriktirdiğim ÇORUM HABER Gazetemizin de 38. yılında emeği geçen herkesi kutluyor; daha uzun yıllar Çorum’un sesi olmaya devam etmesini diliyorum. Sevgilerimle.”

