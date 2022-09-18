Vali Çiftçi ödül verdi Vali Çiftçi ödül verdi

ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, şu anda ortağı İsmail Köse ile birlikte İzmir Serefihisar’da Hisar Matbaacılık’ın sahibi olan Ayşe Uncu, kuruluş yıldönümümüz 17 Eylül’ü çiçek göndererek kutladı. 
Ayşe Uncu’nun mesajı şöyle: 
“Sevgili Mehmet ağabeyimin meslekteki 53. yılını; uzun yıllar bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğum, özlemle andığım, dostluklar biriktirdiğim ÇORUM HABER Gazetemizin de 38. yılında emeği geçen herkesi kutluyor; daha uzun yıllar Çorum’un sesi olmaya devam etmesini diliyorum. Sevgilerimle.”
 