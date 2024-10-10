AYPRO Akıllı Ev Sistemleri’nin Çorum’u da kapsayan bölge bayileri, Antalya’da 2024 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Çorum Bölge Bayii Yükselen Elektrik’in ortaklarından Mustafa Kartal da, toplantıya katılarak Aypro firması sahibi Yusuf Noyan Aydın’ın elinden teşekkür belgesi aldı.

Türkiye genelinde 100’den fazla bayisi bulunan Aypro, yıllık değerlendirme toplantılarını, 25’er kişilik gruplar halinde yüz yüze gerçekleştiriyor.

Antalya’daki toplantıda tanıtılan yeni ürünler, bayilerden tam not aldı.

AR-GE çalışmalarıyla yenilenen teknolojiler sayesinde dayanıklı ve şık ürün tasarımlarının, tüm dünyada pazarı genişlettiği, kablolu ve kablosuz altyapı nedeniyle tüm bağlantılarda eşsiz çözümler sunulduğu bildirildi.