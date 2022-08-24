Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada; “Hazineden döviz garantili milyarlarca dolar ve euroluk ihale alan, milyarlarca liralık vergi muafiyeti olan, milyarlarca liralık teşvik alanlarla, çocuğuna dondurma alamayan, kirasını ödeyemeyen, dolmuşa binerken bile hesap yapan vatandaş aynı gemide olabilir mi?” diye sordu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“SİZİN BİR ELİNİZ YAĞDA, BİR ELİNİZ BALDA”

“Aynı gemide değiliz sayın Erdoğan. Sizin gemide yaşam kolay.

Binlerce çalışan korumanız, danışman, özel doktor, özel helikopter, uçak, gemi, altın kaplama saat, timsah derisi çanta, ejder meyveleri, manda yoğurdu, kestane balı yiyecekleriniz var.

Kira, doğalgaz, elektrik, su, benzin, telefon, internet, gıda faturası yok.

Yandaşlarınız ile ballı ihale, kur garantili faiz, üç - beş maaş alarak, devletin tüm imkanlarını kullanarak bir eliniz yağda bir eliniz balda yaşıyorsunuz.

Vatandaşın gemisinde ise asgari ücret maaşla ev kirası, doğalgaz, su, elektrik... tüm faturaları ödemek için ek işte çalışmak zorunda. Hastanelerde randevu kuyruğunda, ucuz ekmek kuyruğunda zor şartlarda geçinmeye, çocuğunu okutmak için burs ve devlet yurdu bulmak için siyasilerden, iş insanlarından yardım dileyerek, İş Kur’da iş arayarak, 10 kişilik iş için 1000 kişinin başvuru yaptığı torpilli iş mülakatlarında ter dökerek gemide yaşamaya çalışıyorlar. Umudunu kaybettiğinde yaşamına son veren birçok emekçi, birçok işsiz var.

“VATANDAŞ, ÇOCUĞUNA DONDURMA ALAMIYOR”

Halkın büyük çoğunluğunun ise su almakta olan kırık - dökük bir gemiye doldurulduğu da bir gerçek. Ancak bu batmakta olan gemide iktidar mensupları ve iktidarın iş verdiği çevreler yok.

Hazineden döviz garantili milyarlarca dolar ve euroluk ihale alan, milyarlarca liralık vergi muafiyeti olan, milyarlarca liralık teşvik alanlarla, çocuğuna dondurma alamayan, kirasını ödeyemeyen, dolmuşa binerken bile hesap yapan vatandaş aynı gemide olabilir mi?

Akşama kadar ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen, yağı, şekeri daha nerede bulabilirim diye market market gezen, elektrik faturası yükselmesin diye akşamları televizyon ışığında oturan emekliyle, yalılarda, villalarda oturup birkaç milyonluk arabalarla gezenler, “her şeyi alıyoruz, sepetleri dolduruyoruz, döke saça yiyoruz” diyen AK Parti il yöneticileriyle aynı gemide olabilir mi?

Biz ülkenin yarısına terörist diyenlerle, muhaliflere sivil ölüm yaşatanlarla, grev yasaklamakla övünenlerle, halkın iradesini gasp edenlerle, kamu kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekenlerle, medyadan üniversitelere her yeri arka bahçe yapmak isteyenlerle aynı gemide değiliz.”

Tahtasız, açıklamasının sonunca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nihayet 20 yılın sonunda gemiyi ve ülkemizi batırdığını anladığına dikkati çekti.

Tahtasız, “2023 seçimlerinde saltanat geminiz batacak, Millet İttifakının iktidarında milletimiz rahat nefes alacak” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)