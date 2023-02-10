Mecitözü’ne bağlı Doğla Köyü’nden aynı aileden 4 kişi Adıyaman’da yaşanan deprem felaketinde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Doğla Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin Demirci, kızı Sevgi Topuzoğlu, torunları Mina ve Metehan Topuzoğlu’nun enkaz altında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hüseyin Demirci, kızı ve torunlarının cenazesinin Mecitözü Doğla Köyü’nde toprağa verilmesi beklenirken, defin bilgileri henüz netlik kazanmadı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

