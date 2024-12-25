Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir haftadır hastanede tedavi gören AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
ÇORUM HABER’in köşe yazarı da olan Aylin Alveren Özen, son günlerde yayınlanan yazılarını hastane yatağında yazdı.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,Sabah’ın8 eğitim yazarı Sait Gürsoy, çeşitli illerin AK Parti il başkanları, farklı siyasi partilerin yöneticileri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri yerel basın mensupları ve sevenleri, telefonla arayarak, çiçek göndererek Aylin Alveren Özen’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.