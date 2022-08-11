TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de oldu

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Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %2,50 oranında DİBS' de gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS %0,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %2,17, mevduat faizi (brüt) %3,76, Euro %5,51, külçe altın %7,22 ve BIST 100 endeksi %7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,51 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %1,12, Euro %2,93, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %4,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. (Haber Merkezi)