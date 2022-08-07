Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın oğlunun düğün törenine katıldı.

Nuray – Günay Kılıç çiftinin kızları Kübra ile Mebruke – Veli Aylar çiftinin oğulları Aykan, hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Beraberinde parti yöneticileriyle birlikte Mecitözü İlçesinde düzenlenen kına törenine de katılan İl Başkanı Tahtasız, Kılıç ve Aylar ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Haber Merkezi)