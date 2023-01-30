İYİ Parti önceki dönem Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın kardeşi Eşref Burçin Özsaçmacı, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Türkeri ve Özsaçmacı ailelerinin düğün töreni Yıldızpark Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düğüne; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanlarının yanı sıra; ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri, bazı siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Danslarla ve çeşitli oyunlarla devam eden düğüne yerel sanatçı Nazlı Kalender ve ekibi de canlı müzikleriyle renk kattı.

ÇORUM HABER, Türkeri ve Özsaçmacı ailelerini kutlar, Ayla ile Eşref Burçin’e ise bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

