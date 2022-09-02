Çorum’da “Sinemacı Yaşar” olarak tanınan, 1977 yılında kaybettiğimiz merhum Yaşar Yürüyen’in eşi, Erkan, Ayhan, Orhan, Uğur ve Ümit Yürüyen’in anneleri olan Gülten Yürüyen’in cenazesi, Cuma namazının ardından Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Samet YILMAZ)

