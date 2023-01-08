Kalp yetmezliği nedeniyle Cuma sabahı 88 yaşında hayatını kaybeden Çimento Fabrikası’ndan emekli (Seyhan Çöplü’nün eşi, Münevver ve Fatma Çöplü’nün babaları, Çorum Belediyesi’nin 1970’li yıllardaki Meclis üyelerinden ve Çorum Ekspres Gazetesi yazı işleri müdürlerinden merhum Orhan Çöplü’nün kardeşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Çöplü’nün amcası) Ayhan Çöplü’nün cenazesi, Cumartesi günü Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Ayhan Çöplü ile birlikte cenaze namazı kılınan, Mali Müşavir Ahmet Altıncı’nın babası Selahattin Altıncı’nın cenazesi de, yine Ulumezar’a defnedildi.

ÇORUM HABER her iki merhuma Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Tugay GÖKTÜRK)

