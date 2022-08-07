*** Çorumlu şair-yazar, dizi oyuncusu Ayhan Bozkurt, Show TV’de perşembe akşamları ekrana gelen “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” isimli dizide, yepyeni bir karakter yarattı: En romantik hoca Orhan hoca…

*** Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş ve Özgü Delikanlı’nın baş rollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünden itibaren en çok izlenen TV dizileri arasına girdi.

*** Ayhan Bozkurt ise, dizide canlandırdığı sempatik karakterle dikkatleri üzerine çekiyor. Altan Dönmez’in yönettiği, senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı dizi, televizyonların uzun soluklu dizileri arasında yer almaya aday görünüyor. (Haber Merkezi)

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