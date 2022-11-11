Çorumlu şair-yazar, dizi oyuncusu Ayhan Bozkurt, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından sahneye konulan “Zorla Güzellik Olmaz” isimli tiyatro oyununda rol aldı. Kadın hakları, cinsiyet eşitsizliği, toplumsal baskı gibi konuların ele alındığı oyun, İstanbul BKM Tiyatro’da 24 Kasım günü seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Celal Tak’ın yaptığı, Erkan Ersezer’in yazdığı oyunda, Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt ve Aytek Önal sahne alıyor.

(Haber Merkezi)

