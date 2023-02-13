Sağ kalanlar ise elektrik, iletişim, açlık, susuzluk, ısınma, barınma, tuvalet, salgın hastalık gibi her biri ölümcül olan sorunlara artık yakınlarının cesetlerinin çıkarılarak kendilerine teslim edilmesi beklentisi içindedirler” dedi.

Pandemi döneminde ‘maskeyi biz dağıtacağız kimse karışmasın’ deyip maskeyi bile dağıtma yeteneğini gösteremeyen iktidarın bu devasa yardım sorununu nasıl organize edeceğinin büyük bir soru işareti olduğunu kaydeden Aygün, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yıllardır toplanan deprem vergileri neden boşa harcanıp amacına uygun kullanılmadı?

Askeriyenin malzemeleri, inşaat sektörünün vinçleri, Suriye sınırındaki sahra çadırları ve hastaneleri felaket bölgesine neden gönderilmedi?

‘Kader planı’ ile rant planına dayalı siyasi iktidar pratikleriyle yaşanan acıların temellerini ülkenin dört bir yanına döşeyenlerin tehditlerine boyun eğmeden örgütlenmeli yaraları sarmalıyız.

OHAL ile baskıyla, tehditle, gerçeği ters yüz etmelerine iktidarınızın halk iradesini gasp etmesine izin vermeyeceğiz.

Evet deprem yıkıcı ve çok tehlikelidir. Ama olanları kader olarak nitelemek ve önlenemez olduğunu söylemek depremden bile tehlikeli bir zihniyettir. Çünkü öldüren binaları yapan bu zihniyet "kaderciliği ", “rantiyeciliği”, “imar afcılığı”, enkazının altındadır. Aynı zamanda da iktidardadır.”

“AFET BÖLGESİNE 8 TIR GÖNDERİLDİ”

EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, “Halkımıza çağrımız ilk günden beri olduğu gibi dayanışmayı, seferberliği, kardeşliği aynı şekilde devam ettirmelidir. Bu enkazın altından ekmeğimizi bölüşerek, dayanışarak çıkacağız” dedi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun başlattığı yaygın ve yoğun dayanışma kampanyasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Aşgün, “Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından deprem bölgelerine (Nurhak, K. Maraş Adıyaman, Hatay, Malatya) 8 adet TIR gönderildi.

Çadır, odun, kömür, uyku tulumu, kadın pedi, çocuk bezi, mat, hijyen malzemeleri, powerbank, çorap, eldiveni, kışlık bot, fener, kafa lambası, kuru gıda, temizlik malzemeleri göndermeye devam edeceğimiz acil ihtiyaçlarımızdandır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

