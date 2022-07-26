AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı. Toplantıya katılan Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, yaptıkları teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Gündemle ilgili konular üzerinde görüşler ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirterek, “Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere, Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 99 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

“KUTLU FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA'NIN

DİRİLİŞİ BİR KEZ DAHA HAYIRLI OLSUN”

“Tarihte 2 yıl önce bugün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami olarak ibadete açılan kutlu fethin sembolü Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun” ifadelerini kullanan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bilindiği üzere Ayasofya, Fethin ruhuydu... Bu ruhla Ayasofya’yı 569 yıl koruduk, sahiplendik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni tarihine saygıyla ve o kutlu Fatih'in mirasına bağlılıkla, bizimle kazandığı kimliği iki yıl önce yeniden ihya ettik. Hamdolsun" dedi.

Toplantını ardından yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi. (Haber Merkezi)

