Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile üniversite tarafından bankalarla maaş promosyon anlaşmaları yapıldığını hatırlatarak bu kapsamda alınan promosyon ücretinin memurlara ödendiğini söyleyen Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, su anlaşmalarının süresinin ise 3 veya 5 yıl arasında değiştiğini kaydetti.

Ancak yaşanan sorunun 2022 yılı Temmuz ayı öncesinde promosyon sözleşmesi yapılan kamu çalışanlarının ciddi bir ekonomik kayıp ile karşı karşıya kalmasına sebep olduğunu söyleyen Selim Aydın yaptığı yazılı açıklamada bu hak kayıplarının giderilmesi ve promosyon anlaşmalarının günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Pandemi döneminde ülkemizin ağır bir süreç yaşadığını, hemen hemen her alandaki olumsuz gelişmelerden toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi kamu çalışanlarının de etkilendiğini, o dönemde yapılan promosyon sözleşmelerinin gelişen ekonomik koşullar karşısında kadük kaldığını bildiren Aydın, “Temmuz 2022 öncesinde yapılan sözleşmeler ile eğitim çalışanların eline geçen promosyon ödemeleri çok komik rakamlar haline geldi. Zira son bir yıllık sürede enflasyon oranında meydana gelen artışa binaen memur maaşlarında da artış gerçekleşti. Öyle ki 2022 yılında memur maaşlarına yaklaşık yüzde 80 civarında artış yapıldı. Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bankalara gönderilen aylık nakit miktarı da aynı oranda arttı. Bu kez Temmuz 2022 öncesinde promosyon anlaşması imzalayan kurum çalışanları mağdur oldu. Zira sözleşmeler eski maaşlara göre yapılmıştı ve bu da çalışanların promosyon kaybına uğramasına yol açtı” diye konuştu.

“Düşük ücretlerle promosyon anlaşması yapılan kamu çalışanlarının suçu ne?” diye soran Selim Aydın, daha önce promosyon ücretini alan memurlar ile sonradan alanlar arasında büyük bir fark olduğunu, ilimizde Valilik ve İl Özel İdaresi’nin promosyon güncellemesini tamamladığını, Vali Mustafa Çiftçi’den diğer kamu kurum ve kuruluşlarının promosyon güncelleme sürecine de müdahil olarak aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini vurguladı.

“Emekli promosyon ücretlerinin 10 bin TL’ye yaklaştığı, bankaların emeklileri çekebilmek için promosyon konusunda adeta yarışa girdiği bu dönemde, memurun promosyon miktarlarının güncellenmesi kararı kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır” diyen Kamu-Sen İl Temsilcisi Aydın, Türk Eğitim Sen olarak geçmişte olduğu gibi bugünde çalışanın yanında olacaklarını, bu kapsamda bankaları hakkaniyetli bir tavra davet ettiklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

