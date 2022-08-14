Aydın Kalelioğlu, çok severek yerleştiği ve yaklaşık 40 yıldır yaşadığı Marmaris’e 30 kilometre mesafede, Gökova Körfezi’nin ucundaki “doğa harikası” Akyaka’da, 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Çorum’un eski Belediye Başkanlarından merhum Dr. Pertev Kalelioğlu ile merhume Nuriye Kalelioğlu’nun oğulları, yine merhum Emekli Hakim Turgut Kalelioğlu, Emekli TKİ Müdürü Doğan Kalelioğlu ve Ayten Yiğiter’in kardeşleri, merhum Emekli Albay Celal Yiğiter’in kayınbiraderi, Gül Yiğiter’in dayısı, Ülgün Kalelioğlu, merhume Zeynep Battal, Ayşe Eraslan, Ayçe Atalay, Hatice Nalbantoğlu, Yavuz Kalelioğlu ve Konuralp Kalelioğlu’nun amcaları olan Aydın Kalelioğlu’nun cenazesi, 13 Ağustos Cumartesi günü İnişdibi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İnişdibi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

