Çorum'un sevilen marangoz esnaflarından Aydın Balta hayatını kaybetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu sınıf arkadaşı olan Aydın Balta için taziye mesajı yayınladı.

Kavuncu, mesajında “Çorum İHL’den sınıf ve dava arkadaşımız kardeşim Aydın Balta'nın vefat haberini derin bir teesürle öğrendim. Mümin, muvahhid, samimi bir mümin olduğuna şehadet ettiğimiz kardeşimize, Rabbimden rahmet mağfiret, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

