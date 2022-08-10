Çorum’un ülke genelinde ayçiçeğini en çok yetiştiren 6. il olduğunu kaydeden Orhan Sarı, “Ayçiçeği ekiliş alanlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekilişi sağlandı ve mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu” diyerek, ayçiçeği ekiminin yüzde 50 arttığını söyledi.

Çorum’ da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkıları ile çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları hasada yaklaştı.

Yağışların da bol olmasıyla kısa sürede yetişen ayçiçeği, tarlalarda görsel şölen yarattı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte ayçiçeği ekim alanlarını gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da tarım ve hayvancılığın yoğun bir biçimde yapıldığını belirterek, bölgenin ayçiçeğinde ön planda olduğunu belirtti.

Yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Şubat ayında üreticilere dağıtılan tohumların hasada yaklaştığını belirten Sarı, “Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz, bize ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu gösterdi. Bu yüzden ayçiçeğinde ekiliş alanlarımızı da verimimizi de artırmalıyız. Bu yıl Bakanlığımızın katkısıyla 1820 üreticimize 70 bin dekar alana yetecek kadar tohum dağıttık. İlimizde yağışların da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek randıman bekliyoruz.

Teknik ekiplerimiz sürekli sahada ve çiftçimizle yan yana. Bölgemizde ayçiçeği tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor. Özellikle çayır tırtılı takibimiz altında idi ve tarlalarda bir zarar oluşturmadı” dedi.

Çorum’un ülke genelinde ayçiçeğini en çok yetiştiren 6. il olduğunu kaydeden Sarı, “Ayçiçeği ekiliş alanlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Geçen yıl 400 bin dekar ayçiçeği ekim alanımız varken bu yıl dağıttığımız tohumlarla nadas alanlarının da ekilişi sağlandı ve mevcutta 600 bin dekarın üzerinde üretim alanımız oluştu. Mevsimin de güzel gitmesiyle birlikte ayçiçeğinde verim, geçmiş yıllara göre çok daha iyi olacağı görülüyor. Geçen sene ortalama verim 200 kilograma kadar düşmüşken bu sene dönüme ortalama 350-400 kilogram verim bekliyoruz. Bu da en az 65 bin ton Ayçiçek yağı demek” diye konuştu. (Haber Merkezi)