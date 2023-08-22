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Binevler mevkiinde bu yıl 60 dönümün üstünde bir alanda ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı. Ağustos aylarının sonuna doğru olgunlaşan ve kararan ayçiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi. Çiftçiler, bu sezon verimin normal olduğunu söylüyor.