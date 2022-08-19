Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakçı; Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da katkıları ile Afet İşlerinden hibe edilen Ayçiçeği tohumlarının ekildiği Konaklı Köyü’nde verimle ilgili incelemede bulundu.

İnceleme sırasında teşekkür etmek amacıyla Ak Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı arayan Ziraat odası Başkanı Mehmet Sayan, geçtiğimiz yıl 250-300 kilo kadar verim alınırken bu yıl verimin 450 kiloyu bulacağını dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da bu yıl konaklıda 7500 dekar alanda ekim yapıldığını anlatarak ekilen alanın yüzde 95’inin milletvekili Ceylan’ın da katkıları ile hibe olarak sağladığını, bu yıl ayçiçeğinde de Çorum’un altın yılını yaşadığını kaydetti.

Çorum’daki tarım alanında yapılan çalışmalardan memnun olduğunu anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da konuşmasında Manisa’da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Manisalılarla bir araya gelerek birim fiyatını açıklayacağını söyledi. Ceylan, “Bizler de sizlerden memnunuz emek ediyorsunuz, çiftçilerimizin her zaman yanındasınız ve çiftçilerimizin istek ve taleplerini bizlere aktarıyorsunuz. Hibenin verilmesi hususunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, Tarım İl Müdürümüze, Ziraaat Odası Başkanımıza, Karadeniz Birlik Başkanımız Ali Bardakçı’ya teşekkür ediyorum” dedi.