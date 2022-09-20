Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan toplantıda yaptığı konuşmada ayçiçeği üreticilerinin mağdur olduğunu söyledi. Ayçiçek üreticilerinin mağduriyetini başta milletvekilleri olmak üzere bakanlara kadar ilettiğini kaydeden Sayan, çiftçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında sürekli Ankara ile temasta geçtiklerinin altını çizdi.

Yaptıkları girişimler sonucunda çiftçilere ayçiçek tohumu dağıttıklarını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Sayan, Ayçiçek üreticisinin yaşadığı mağduriyetler sonucunda gelecek yıl ayçiçek ekmekten vaz geçme durumunu geldiğine işaret etti. Bakanların Çorum’a geldiklerinde onlarla sürekli görüştüğünü dile getiren Mehmet Sayan, yurt dışından getirilen ayçiçeklere koto konulmasını ve vergilerinin artırılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Cansuyuda olsa ayçiçek alım fiyatlarının biraz olsun attırıldığına dikkat çeken Mehmet Sayan, ofislerin arpa ve buğday alım fiyatlarını makul bulduklarını ve Ayçiçek alım fiyatlarının da çiftçiyi mağdur etmeyecek fiyatlardan yapılması gerektiğini kaydetti.

Çiftçilere yapılan desteklerin artırılması talebinde bulunan Sayan, desteklerin 2 bin liranın üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

