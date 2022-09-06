Yine Tarım Satış Kooperatifi Çukobirlik’in ise alım fiyatını kilo başına 11 lira 25 kuruş şeklinde açıkladığını ifade eden Muhammed Taha Derin, Karadenizbirlik’in ise hala taban fiyat belirlememesine tepki gösterdi.

Çorum Ticaret Borsası’nda üreticilerle Borsa yetkililerinin karşı karşıya kalmasını da eleştiren Derin, “Ticaret Borsası önceki gün Ayçiçek alımını 11 liradan yaparken, dün bu fiyatı neden 7 liraya düşürdü. Buna bir açıklık getirilmelidir” dedi.

Çiftçilerini yıl boyunca alın teri döktüğü ürünlerin net taban fiyatının hala Karadenizbirlik tarafından belirlenmemesinin sebebini soran Muhammed Taha Derin, çiftçilerin artan gübre ve mazot fiyatlarından dolayı ürünlerinin zaten pula döndüğünü ifade etti.

Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açıklanan son rakamdan da memnun olmadığını dile getiren Derin, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini belirtti.

Muhammed Taha Derin son olarak, ayçiçeğinde taban fiyat açıklanmamasından dolayı çiftçilerin ürünlerini depolarında muhafaza etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

