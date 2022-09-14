Çorum’da ayçiçeği üreticileri, ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kalıyor. Hem fiyatların düşmesi, hem bazı kurumların alım yapmaması, hem de belirsizlik nedeniyle zor günler yaşayan ayçiçeği üreticileri, sesini duyurmaya, dertlerine çare bulmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü İlçesi’nde ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dinledi.

“NASIRLI ELLERİN, ALIN TERİNİN KARŞILIĞI BU MU?”

Mecitözü Tarım Kredi Kooperatifi’nin “yağmur yağacak” bahanesiyle üreticiden alımları durdurması, Karadenizbirlik’te ise uzun kuyrukların oluşması, tüccarın da düşük fiyattan alım yapması nedeniyle büyük problem yaşayan ayçiçeği üreticilerini ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tam hasat zamanında, üreticinin para kazanması gereken bir dönemde ayçiçeği alımlarında yurtdışı komisyonunun sıfırlanmasına tepki göstererek, “para kazanamayan, borçlarını ödeyemeyen, ayakta duramayan çiftçi gelecek dönem nasıl üretim yapacak? Çiftçi gübre almak, mazot alıp tarlasını sürmek ve yeni sezon hazırlıklarını yapmak ve borçlarını ödemek için ürününü satacak. Maliyetin altında alım yapmak insafsızlıktır. Nasırlı eller emeğinin, alın terinin karşılığını maalesef alamıyor” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız’a ziyaretleri sırasında İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özcan ile İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin eşlik etti.

“ÜRETMEK BİR DERT, SATMAK AYRI DERT”

Karadeniz Birlik’te traktörleriyle uzun kuyruklar oluşturan çiftçiler, “Kimimiz gece yarısı, kimimiz sabahın erken saatlerinde geldik, kuyruğa geçtik. Saatlerdir bekliyoruz. Daha önce 12 lira civarında satılan ayçiçeği, şimdi 10.50 TL’ye kadar düştü. Geçtiğimiz hafta fiyatlar çok daha alt seviyede idi. Mazotun litresi 30 lira, gübrenin tonu 15 bin lira. Tohum, ilaç, sulama, elektrik ve diğer girdiler belimizi büküyor. 12 liranın altında satılacak ayçiçeği bize zarar ettirir. Üstelik de Karadeniz Birlik alımları peşin yapmıyor, 3 ay sonra paramızı alacağız. Ürünümüzü satıp gübre almamız gerekiyor, mazot alıp tarlalarımızı ekime hazırlayacağız. Perişan olduk, çaresiz kaldık. Çektiğimiz eziyet artık yeter. Ülkemizde ayçiçeği yağı açığı büyük. Bu durumda üretime ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu eziyeti çeken ve zarar eden çiftçi bir daha ekim yapmaz. O zaman da ayçiçeğini daha da pahalıya tüketiriz” diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.

Üreticiler, kuşların, domuzların, rüzgarın ürünlere zarar verdiğini, tarladaki ürünlerin bir kısmının heba olduğunu, kalan kısmı ise düşük fiyattan satmakla büyük zarara uğradıklarını, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylediler.

“KÖSTEK DEĞİL, DESTEK OLUN”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise tam da ayçiçeği hasadı zamanında fonların, yurtdışı komisyonlarının sıfırlanmasının ülkemizde fiyatları aşağı çektiğini anlatarak, üreticiye, çiftçiye yanlış yapan iktidarı eleştirdi.

Tahtasız, bin bir zorlukla üretim yapan çiftçinin, ürününü satarken de büyük sıkıntı yaşadığını sözlerine ekleyerek, ülkemizde gıdanın, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemi üzerinde durdu, üreticiye her türlü desteğin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

“AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILMALIDIR”

Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ise “Türkiye’de 3 tane birlik var. Çukurova, Trakya Birlik Karadeniz Birlik. Karadeniz Birlik alımları daha düşük bedel üzerinden yapıyor. 12 liranın üzerinde alım yapılması gerekir. Aksi halde çiftçi zarar eder. Ayçiçeği stratejik bir üründür. Üretici mağdur edilmemesi, üretimin sürekliliği için çiftçiye her türlü destek verilmelidir. Eğer böyle giderse önümüzdeki yıl ayçiçeği üretimi büyük oranda düşer” diye konuştu.

“YAĞMUR YAĞACAK DİYE ALIM YAPMADILAR”

Çitçiler ayrıca Mecitözü Tarım Kredi Kooperatifi’nin alımları durdurmasından dert yanarak, “Tarım Kredi ürünümüzü almadı, özel sektör ise ya alım yapmıyor, ya da düşük fiyattan alıyor. Ürünümüzü traktörlere yükledik, satmak için çabalayıp duruyoruz” iadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret ederek yetkililer ve çiftçilerle görüştü. Birlik yetkilileri; “Hava durumu yağış gösteriyor. Depomuzda yer yok. Ayçiçeğini açık alanda bekletmek zorundayız, yağmur yağarsa ürünler ıslanır. Çadır çekmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle alımları geçici bir süre durdurduk. Şu anda ayçiçeğini 10.40 TL’den alıyoruz. Çiftçinin parasını ise 10 gün içerisinde hesaplarına yatırıyoruz” dediler.

Bu duruma tepki gösteren Tahtasız, kurumların çiftçinin elindeki ürünü ne pahasına olursa olsun alması gerektiğini açıklayarak, “yağmur yağarsa traktörün üzerinde ıslanacak ürünlere yazık değil mi?” diye sordu.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştirerek tohum, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinin çiftçiye üretemez duruma getirdiğini ifade eden Tahtasız, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ülkemiz açısından önemini vurgulayarak, CHP iktidarında tarımsal üretime her türlü desteğe vereceklerini kaydetti.

Tahtasız, “Çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Ürünlerin fiyatları ekim sezonundan önce açıklanacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)