Ayakkabıcılar Arastası’nda gerçekleştirilen Aşure etkinliğine Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Elektrik ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yaşar ve Oda yöneticileri katıldı.

Aşure kazanının kapağı Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç tarafından yapılan dua ile açılırken Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık da kendi elleriyle esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Oda Başkanı Palabıyık, tüm Müslüman Alemi’nin mübarek Muharrem Ayı’nı kutlarken, Yüce Allah’ın tekrarına kavuşturmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)

