Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstünel nezaretinde, saat 15.00’te başlayan antrenmana grip olan Berkay Can Değirmencioğlu ve Hurşit Taşçı katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Ozan Sol ise kondisyoner Barış Uzbey nezaretinde takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Teknik direktör Tahsin Tam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Tahsin Tam, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynattı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



(Hüseyin AŞKIN)

