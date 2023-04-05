Mesleğin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının çözümünün bir “savunma reformu” ile mümkün olabileceğini, savunma reformunu gerçekleştirebilmek için TBB’nin ve tüm Baroların mücadelesinin birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edeceğini kaydeden Kalıpcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer alacaktır.

Avukatlarımız hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, Türk milletine her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilincindeyiz. Acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar, kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz.

Umudumuzu asla kaybetmeden ve tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyoruz.”

(Haber Merkezi)