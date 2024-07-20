Meryem ile Abdullah Atak'ın kızları Gizem ile Halk Eğitim Müdürlüğü personeli Nurhan ile merhum Yaşar Arslan'ın oğlu Alihan’ın düğünü geçtiğimiz günlerde Sabancı Garden Düğün Salonu’nda yapıldı.

Gelin ve damadın evlerinde başlayan tören davul, orkestra ve meşaleli gelin almanın ardından salona taşındı. Genç avukatların nikah şahitliklerini Baro Başkanı Turan Kalıpçı ile Av. Yaşar Anaç ve Can Emre Kakaç yaptı.

Genç çifti mutlu günlerinde yakınlarının yanı sıra ortaokul, lise ve üniversiteden arkadaşları yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ortak oldu.

Editör: HABER MERKEZİ