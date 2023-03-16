Kadın ve gençlerin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alıp “Türkiye Yüzyılı”nın inşaasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yol yürümeye aday olduğunu belirten Av. Buse Yıldırım, özellikle gençlerin ve kadınların sesi olacağını vurguladı.

Buse Yıldırım, “Genç bir kadın avukat olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların ve gençlerin demokratik temsilinde sağladığı kazanımların TBMM 'de yansıtılmasında görev alarak gençliğin ve kadınların sesi olmak için Ankara 1. Bölge Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak başvurumu yaptım. Rabbim hayırlara vesile olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

