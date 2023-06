Adnan Türkoğlu adını ilk duyduğum zaman 1989 Çorum Belediye seçimleriydi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde 2. Sınıf öğrencisiydim. Ben su katılmamış Ecevitçiydim ve “Akgüvercin”li parti bayraklarını asmak için gece gündüz çalışıyordum. Seçimlerin sonunda SHP’den merhum Dr. Turhan Kılıççıoğlu az bir farkla seçimi kazanmıştı. Çorum’un efsane belediye başkanıydı.

Kazanmasının nedeni ise DYP’den aday olan Adnan Türkoğlu idi. Adnan abi öyle büyük bir performans göstermiş ve Çorumlulara kendini kabul ettirmişti ki, bir önceki seçimde DYP’nin oyu 5 bin civarındayken bir an da 12 bine çıkarmış ve mevcut ANAP Belediye Başkanı Necdet Diken’in az bir oyla seçimi kaybetmesine neden olmuştu.

1991 milletvekili seçimleri ise Türkiye’nin en önemli seçimlerinden birisiydi. İlk kez tercih kullanılacak ve genel merkezlerin dayatması ya da yaptığı listeler altüst edilecekti. DYP’de dördüncü sıraya iki yıl öncesinin yıldızı Adnan Türkoğlu getirilmişti. SHP’de ise üçüncü sırada mevcut milletvekili Cemal Şahin vardı. SHP’de ilk iki sıra tercih yapılmaması ve sadece partiye oy verilmesi için propaganda yaptı. DYP’de ise her aday tercih için çalıştı.

Seçim sonuçlandığında SHP’den merhum Cemal Şahin üçüncü sıradan birinci sıraya gelmiş ve seçilmişken, DYP’de ise Adnan Türkoğlu 4. sıradan 10 binin üzerinde bir oyla ilk sıraya gelmiş ve seçilmişti.

Tanışmamız ise 1992’de oldu. Ankara’da DYP Gençlik Kolları yöneticisi çok yakın arkadaşım milletvekillerinin de katılacağı bir yemeğe davet etmişti. Öğrenciydim ve o yoklukta para verip gittim. Yanlış hatırlamıyorsam Net Hotel’de aralarında Salim Ensarioğlu’nun da olduğu 5-6 milletvekili arasındaydı. Tanıştım. Çorumlu olduğumu öğrenince hemen ilgi gösterdi. Babamın Nihat Afat olduğunu söyleyince de tanıdığı için çok sevindi ve sarıldı.

Aradan 5 yıl geçti ve Çorum Haber’de haberci olarak çalışmaya başladığımda artık Adnan abi milletvekili değildi. Ama Çorum’a damga vuran bir siyasetçi olarak yerini çoktan almıştı. Çorum, Cumhuriyet tarihi boyunca onlarca milletvekili seçti ama adı olumlu anılan çok az sayıda kişi oldu. Son 30 yılda gazeteci ve bir Çorumlu olarak çok siyasetçi ile tanıştım ve çalışmalarını yakından izledim.

Her siyasal adımında sürekli konuştuğu birkaç kişiden birisi oldum. Sadece siyaset söz konusu olduğunda aramadı beni. Canı bir konuya sıkıldığında da dertleşmek için arar, “Hadi yeter çalıştığın, deyzemin oğluna söyle seni kaçırıyorum” derdi. Deyzeoğlum dediği elbette ustam ve ağabeyim, manevi babam Mehmet Yolyapar’dı.

İşin içinde Çorumlu varsa ve çözülmesi gereken bir sorun ise ilk gidilmesi gereken insanlardan birisiydi Adnan Türkoğlu. Kişisel olarak da biliyorum, gazeteci olduğum dönemde karşılaştığım sorunlarla ilgili de tanığıyım. Başım sıkıştığında ilk arayacağım birkaç kişiden biriydi Adnan Türkoğlu. Çünkü biliyorum ki, “eğer beni sayıp da aradıysa bana ihtiyacı var, ne yapabilirim” diyecek ender insanlardan birisiydi. Üstelik kendi sağlığı kötü olsa bile sizi düşünen birisiydi. Çorum’a imzasını attı ve gitti.

Ustam ve manevi babam sevgili Mehmet Yolyapar’ın öğrettikleri benim için çok önemlidir. Bunlardan birisi de yiğide yiğit, koçağa koçak, adama adam demek gerektiğidir. Gazeteci taraf tutmaz, yandaş olmaz, candaş olmaz. Olanı yansıtmak görevidir. Her ne kadar gazetecilikten emekli olunmasa da söz konusu olan Adnan Türkoğlu olunca tarafsızlığımı bir kenara bırakmak ve düşündüklerimi dile getirmek istedim.

Çok zaman geçirdim kendisiyle. Rahmetli Saffet Cerit ve sevgili Adem Alıç ile birlikte çok anılarımız oldu. Hiçbiri acı değildi. Belki buruk olduğumuz zamanlar yaşadık ama hemen hepsi hatırlanmaya değer güzel anılardı. Öyle ki, bazı yaşadığımız anlar fıkralaştı bile. Şakalaşmayı çok severdi. Kuyucu Hamdi abim ne çekti o şakalardan ben bilirim. Kim bilir, belki ortak dostlarımızla bir araya geldiğimizde onları da paylaşırız zamanla.

Adnan Türkoğlu Çorum için önemliydi. Yiğitti, koçaktı, adamdı. Mehmet ağabeyimin dediği gibi Çorumluyuk, birbirimizden sorumluyuk sözünü hücrelerinde hisseden ender insanlardandı Adnan Türkoğlu. Bu arada eşi dünyalar tatlısı ve güzel insan sevgili Aydan ablamızın kendisi üzerindeki katkısını ve etkisini tanıyan herkes bildiği için ayrıca söylemeye bile gerek duymuyorum. Kendisini çok özleyeceğim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.