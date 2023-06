Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop’ta düzenlenen törenle kutlandı, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar Karadeniz’e dualarla uğurlandı. Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından heyecan ve mutlulukla denize açıldı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, “Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Balıkçılık zor zanaattır. Balıkçılık sevmeden, özveri göstermeden yapılacak bir iş değildir. O anlamda tüm balıkçıları gösterdikleri özveriden dolayı kutluyorum. Umuyorum ki bundan sonra bugüne kadar yaşadıkları sıkınıtları bundan sonra yaşamazlar. Umuyorum ki balık ülkemizde pazarda hak ettiği yeri bulur, katma değeri yüksek bir ürüne çevrilerek bizim için bir emtiaya dönüşür” şeklinde konuştu.

Vali Erol Karaömeroğlu, “Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü kontrol ve denetimlerimiz bu av sezonu boyunca da kesintisiz olarak devam edecektir. Konuya ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar üzerlerine düşen görevi en seri ve etkin şekilde yerine getirmektedir. Bu tedbirden daha önemli olan; balıkçılarımızın bilinçlendirilmeleri ve konuya yaklaşımlarıdır. Balıkçılarımızın bu hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz gerekmektedir. 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımız için bol kazançlı bir sezon geçirmesini, İlimiz, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.