Gelecek Partisi Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün’e aday adaylığı başvuru dosyasını teslim eden Av. Rumi Bekiroğlu, “Temiz siyaset anlayışıyla yol yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile kurucusu olmaktan gurur duyduğum Gelecek Partisi'nden 28. Dönem Çorum Milletvekili aday adaylığımı kamuoyuna arz ederim” dedi.

Adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak düsturuyla şimdiye kadar çeşitli görevlerle hizmet ettiği Çorum'a şimdi de meclis çatısı altında hizmet etmek için yola çıktığını ifade eden Bekiroğlu, “Sanayi, tarım, turizm ve medeniyetlerin beşiği olan şehrimize ne gerektiğini biliyorum. Şeffaf, hizmet odaklı, kapsayıcı anlayışla; maalesef sekteye uğrayan devlet hafızası, ortak akıl, liyakat ve hoşgörü prensiplerini tekrar inşa ederek projelerimizi hayata geçireceğiz.

Çorum'da doğdum, Çorum'da büyüdüm; şimdi de projelerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına memleketim ve ülkem adına çalışacağım” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)