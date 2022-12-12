Av. Muhsin Kocasaraç İYİ Parti İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. İYİ Parti İl Binası’nda gerçekleştirilen açıklamada Muhsin Kocasaraç’a çok sayıda partili eşlik etti.

Muhsin Kocasaraç açıklamasında, “Hepinizin bildiği gibi mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İYİ Parti, Genel Başkanımız, Liderimiz Meral Akşener tarafından 25 Ekim 2017 tarihide kurulmuş ve hızla Türkiye genelinde teşkilatlanmıştır. Bu süreçte İYİ Parti İl Kurucular Kurulu’nda yer aldım ve oluşturulan il yönetiminde il disiplin kurul üyesi ve üst kurul delegesi olarak yer aldım. Akabinde 2018 genel seçimlerinde Çorum İYİ Parti il seçim koordinasyon başkanı olarak görev yaptım ve 2019 yerel seçimlerinde İskilip İlçesi İYİ Parti belediye başkan adayı oldum ve ilçede %14 oranında oy aldık. Yani İYİ partinin kuruluş aşamasında bugüne kadar ki süreçte birçok kademede görev yaptım.

Gelinen bu aşamada partime, ilime ve ülkeme hizmet etmek için Çorum İI Başkanı adayıyım.2023 tarihinde yapılacak Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yakın tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır. Ve bu genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için ve Yüce Türk Milleti için demokratik bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi öneme haiz genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz milliyetçi, muhafazakar, demokrat, Türk milletine karşı sorumluluk duyan herkes, elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Bu bir makam, yetki, ayrıcalık ve üstünlük talebi değildir; vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir. Ben ve ekip arkadaşlarım bu vazife, mücadele ve sorumluluğa talibiz” dedi.

İYİ Parti’nin dünden bu güne her türlü engellemelere, iftira ve sabotajlara maruz kaldığını, liderleri Akşener'in değişmez dik duruşu ve milletin üstün teveccühü ile her türlü zorlukları yıka yıka bugünlere geldiğini kaydeden Kocasaraç, partilerinin psikolojik sınır diye adlandırılan yüzde 20’lik sınırı çoktan aştığını ve emin adımlar ile güçlü kadrolarla adım adım iktidara yürüdüğünü dile getirdi.

Ekonomiden sağlığa, eğitim öğretimden adalete bugün ülkemizde kangren haline gelmiş sorunlarına ilişkin çözüm odaklı politikalarla halkın nezdinde iktidarı beklenilen bir parti haline geldiklerini kaydeden Kocasaraç, dünyada eşi ve benzeri olmayan ve “Türk tipi” adı verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkeyi adeta tek adam yönetimine çevirdiğini, ortak aklın ve devlet tecrübesinin bir tarafa bırakılarak tek bir kişinin aklına ve iradesine kaderimizin terkedildiğini de anlatan Kocasaraç sözlerine şöyle devam etti: “Başta Anayasamız olmak üzere yazılı kurallarının neredeyse tamamının askıya alınıp milletimizin parça parça bölünmeye çalışıldığı şu karanlık günlerde milletimiz Genel Başkanımız Meral Akşener'i ve İYİ Parti’yi adeta bağrına basmakta ve önümüze gelecek seçim sandığını beklemektedir. Bizler de İYİ Parti Çorum ailesi olarak birliğini ve beraberliğini sağlamış, bu kutlu iktidar yürüyüşüne yürekten inanmış, hemşerilerimizden ve parti tabanından gelen yoğun istek ve teveccüh ile çalınmamış kapı gidilmemiş köy bırakmayacak şekilde iktidar hedefine kilitlenmiş arkadaşlar olarak İYİ Parti Çorum İl Başkanlığına ve yönetimine talip olmuş bulunmaktayız”

Talip oldukları görevin yüceliği ve sorumluluğunun farkında olduklarını, bu sorumluluğun altından kalkabilecek bilgi, donanım, deneyim ve inanca sahip arkadaşları ile birlikte Ocak ayında yapılacak kongrede emanetin taraflarına verilmesi halinde hiç vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başlayarak 750 köy, merkez ile 14 ilçede eksiklerin tamamlanmasını sağlayarak seçime hazır hale geleceklerinin sözünü de veren Kocasaraç;

Çorum teşkilatları olarak Genel Başkanımız Meral Akşener’in çalışma azmine ortak olarak bulunduğumuz yerin ötesine geçeceğimize söz veriyoruz. Partimizde birliğin, beraberliğin ve kardeşlik ruhunun tesisinde elimizden gelen ne varsa yapacağımızın garantisini buradan veriyoruz. Ben değil. Biz anlayışını partimizde hakim kılacağımıza söz veriyoruz. Dışarıda tek bir arkadaşımızı bile bırakmadan ve partimiz içerisine sokulmak istenilen fitne ve fesada geçit vermeden partimizi ilimizde birinci parti yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımıza söz veriyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar demiş atalarımız. Biz de hem ülkemizi hem de şehrimizi düştüğü yerden kaldırmaya söz veriyoruz. Ben ve arkadaşlarım buna inandık, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yapılacak olan il kongremizin, vatanımıza, milletimize, şehrimize ve tüm İYİ PARTİ camiasına hayırlar getirmesini diliyorum. Kutlu iktidar yürüyüşümüzün başlangıcı olmasını Yüce Yaradanımızdan niyaz ediyorum. Unutmayalım İYİLER mutlaka kazanacaktır” açıklamalarında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)