Kocasaraç, adaylığına ilişkin yarın (12 Aralık 2022 Pazartesi) saat 14.00’de parti binasında basın açıklaması yapacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İYİ Parti Merkez İlçe Kongresi’nde Erkan Yıldız son anda adaylıktan çekilerek il başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına ise Av. Orhan Odabaş seçilmişti.

Böylece İYİ Parti İl Kongresi’nde eski Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız’dan sonra Av. Muhsin Kocasaraç da başkanlığa adaylığına açıklayan ikinci isim oldu. (Haber Merkezi)

