Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, 2022–2023 av döneminde av koruma-kontrollerinde etkinliği artırmak ve korumada görevli memur ve işçilerin mevzuat ve diğer konularda bilgilerinin güncellenmesi amacıyla Çorum Şube Müdürlüğü’nde; Bölge Müdür Yardımcısı, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü, AYH Şube Müdürlüğü teknik elemanları veteriner hekimden oluşan eğiticiler tarafından Çorum Şube Müdürlüğü av koruma memurlarına ve saha bekçilerine “av koruma ve kontrolü eğitimi” verildi.

(Haber Merkezi)

